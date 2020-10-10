Ermeni güçleri Hadrut'taki yerleşim yerlerine saldırıyor

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Hadrut'taki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiği duyuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Hadrut'a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.Saldırıların, Ermenistan'ın işgal ettiği Hocalı'dan gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik gerekli adımları attığı belirtildi. Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.