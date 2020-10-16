Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor - Son Dakika

Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor

16.10.2020 14:58
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor, System.String[]

Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Terter kentine gerçekleştirilen bombalı saldırılar nedeniyle siviller okullara yerleştirildi.

Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Terter kentine gerçekleştirilen bombalı saldırılar nedeniyle siviller okullara yerleştirildi. Okulun içerisinde 24 saat televizyondan gelişmeleri takip eden Terter halkı, gelecek müjdeli haberler bekliyor.

Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'ın sivil kentlerine olan saldırısı 19'uncu günde de devam ediyor. Yaklaşık 150 bin nüfusu bulunan ve hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Terter halkı, bu saldırılardan en büyük yarayı alan kentlerden biri oldu. Terter halkı, 27 eylülden bu yana önlem amaçlı daha güvenli bölgelere götürülüp yerleştirildi.

OKULLARDA YAŞIYORLAR

150 bin nüfuslu Berde kentinde bulunan 5 Numaralı Ortaokul, sivil halkın yerleştirildiği okullardan biri oldu. Önceden sınıflarında öğrencilerin eğitim görüp koridorlarında koşturduğu okul, artık sivil halkın yaşam merkezi oldu. Okulun giriş koridoruna, okul yönetimi tarafından televizyon kuruldu ve halk buradaki televizyonun başında toplanarak, iki ülke arasındaki çatışmaları an be an haberlerden takip ediyor. Okulun bir sınıfında 12 kişilik aile, yere serdikleri yataklarda uyuyup yine aynı sınıfın bir köşesine yerleştirdikleri masada yemek pişiriyor.

"KORKMUYORUZ, BURADA GÜVENDEYİZ"

Terter'e yapılan saldırının ilk gününden itibaren yetkililer tarafından bu okula yerleştirildiğini anlatan Yevruslav Dünyamal, "Ermenilerin bombalamasından ölenler ve yaralananlar oldu. Burası daha güvenli buraya gelip yerleştik ve yaşıyoruz. Korkmuyoruz" dedi. Ulviye Dünyamalıyeva da ev işlerinin aynısını buradaki sınıfta yaptığını ve yemekten masa hazırlamaya kadar her türlü işleri yaptığını söyledi.

Okul müdürü Teymur Hemidov ise okulda 500 kişinin yaşadığını ve buranın da ilk başlarda bombalara maruz kaldığını ama zarar görmediklerini söyledi.


- Azerbaycan
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor

Ermenistan, Azerbaycan, Sivil, Okul, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'ya transfer olan Barış Başdaş'tan çarpıcı itiraf: Kalbim G.Saray için atıyor Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi         
14:43
Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti         
14:03
Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz         
13:50
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi         
12:34
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti         
11:55
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 15:08:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei