- Ermeni işgalinden kurtarılan Horadiz'e ait görüntüler paylaşıldı - Son Dakika

- Ermeni işgalinden kurtarılan Horadiz'e ait görüntüler paylaşıldı
08.10.2020 13:12
- Ermeni işgalinden kurtarılan Horadiz'e ait görüntüler paylaşıldı Azerbaycan işgal altındaki topraklarından Horadiz'i işgalden kurtardı.
- Ermeni işgalinden kurtarılan Horadiz'e ait görüntüler paylaşıldı
BAKÜ - Azerbaycan işgal altındaki topraklarından Horadiz'i işgalden kurtardı. İşgalden kurtarılan Horadiz'in görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen bölgelerini almak için verdiği mücadeleye devam ederken Fuzuli Bölgesi'nde Horadiz kenti de işgalden kurtarıldı. İşgalden kurtarılan Horadiz'in görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
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