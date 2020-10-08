- Ermeni işgalinden kurtarılan Horadiz'e ait görüntüler paylaşıldı - Son Dakika

- Ermeni işgalinden kurtarılan Horadiz'e ait görüntüler paylaşıldı

BAKÜ - Azerbaycan işgal altındaki topraklarından Horadiz'i işgalden kurtardı. İşgalden kurtarılan Horadiz'in görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen bölgelerini almak için verdiği mücadeleye devam ederken Fuzuli Bölgesi'nde Horadiz kenti de işgalden kurtarıldı. İşgalden kurtarılan Horadiz'in görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.