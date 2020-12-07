(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika

(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı

07.12.2020 14:45

- Ermeni işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyünde yol çalışmaları başladı Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter iline bağlı Sugovuşan köyünde yol yapımı çalışmalarına başlandı.

- Ermeni işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyünde yol çalışmaları başladı

BAKÜ - Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter iline bağlı Sugovuşan köyünde yol yapımı çalışmalarına başlandı.

Terter ilinin Sugovuşan köyü 1994'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. Ermenistan işgalinden 3 Ekim'de kurtarılan Sugovuşan köyünde Azerbaycan bayrağının dalgalanmaya başlamasının ardından, köye giden yolun yapım çalışmaları görüntülendi. Görüntülerde Terter'in Sugovuşan köyüne giden güzergahta yol yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiği görülürken, Ermenistan ordusunun işgali sırasında hasar alan evler de görülüyor.

Ağdere'ye giden ana yol üzerinde bulunan Sugovuşan köyü hem stratejik açıdan hem de turizm ve enerji açısından önemli bir noktada bulunuyor. Sugovşan köyünde Karabağ bölgesine elektrik sağlayan 3 elektrik santrali bulunuyor. Ayrıca bu bölgede Ermenilerin işlettiği balık havyarı ve üretimi tesisi de dikkat çekiyor.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasında 44 gün süren çatışmalar sona erdi. Ermenistan'ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış, hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Anlaşmaya göre, Ermenistan Ağdam'ı 20 Kasım'da, Kelbecer'i 25 Kasım'da, Laçın'ı ise 1 Aralık'ta Azerbaycan'a teslim etmişti.

(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı
(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı
(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı
(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı
(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı
(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı
(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı
(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı
(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı
(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı
(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı
(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı
(BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı

Azerbaycan, Ermenistan, İşgal, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (BAKÜ)- Ermeni İşgalinden Kurtarılan Sugovuşan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika


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