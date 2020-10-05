Ermeni işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrağı dalgalandı - Son Dakika

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda 3 Ekim'de kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrağı dalgalandırıldı.
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında geçtiğimiz 3 Ekim'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Terter ilçesinin Talış köyünün Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurmuştu. Azerbaycanlı askerler, kurtarılan Talış köyünün sokaklarında bayraklarını dalgalandırdı. Söz konusu anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:41 - Kaynak: İHA
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