Ermeni işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrağı dalgalandı - Son Dakika

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda 3 Ekim'de kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrağı dalgalandırıldı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında geçtiğimiz 3 Ekim'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Terter ilçesinin Talış köyünün Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurmuştu. Azerbaycanlı askerler, kurtarılan Talış köyünün sokaklarında bayraklarını dalgalandırdı. Söz konusu anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

(İHA)