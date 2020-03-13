ERMENİ KİLİSESİ KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

Kilisenin diğer bölgelerinin dezenfekte edilmesi

Kilise ayin salonunun dezenfekte edilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bakırköy 'deki Ermeni kilisesinde dezenfekte çalışması yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek