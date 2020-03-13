Ermeni Kilisesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ermeni Kilisesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Ermeni Kilisesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bakırköy'deki Ermeni kilisesinde dezenfekte çalışması yaptı.

Ermeni Kilisesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi, System.String[]
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bakırköy'deki Ermeni kilisesinde dezenfekte çalışması yaptı.

İBB tarafından oluşturulan "Coronavirüs Timi" kentin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarını dezenfekte ediyor. Bu kapsamda Bakırköy'de bulunan Bakırköy Surp Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler, Sağlık Bakanlığı'ndan antiseptik ve dezenfektan ruhsatı olan, cilde sürülmesinde sakınca olmayan, dakikalar içerisinde bütün virüsleri ve patojenleri öldüren yerli üretim dezenfektan ile kilisedeki ortak kullanım alanlarını koronavirüse karşı dezenfekte etti.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:02 Kaynak: DHA
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