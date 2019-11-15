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Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldığı belirtildi. Ermeni cemaatinden Um İlyas, "Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık" dedi. - ANKARA
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