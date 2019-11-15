Son Dakika Haberleri: Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı
Son Dakika Güncel Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı - Son Dakika

Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldığını açıkladı.

Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldığını açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldığı belirtildi. Ermeni cemaatinden Um İlyas, "Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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