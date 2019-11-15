- Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldığı belirtildi. Ermeni cemaatinden Um İlyas, "Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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