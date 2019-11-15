Son Dakika Haberleri: Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı
Son Dakika Genel Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı - Son Dakika

Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı

6 saat önce

- Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldığını açıkladı.

- Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldığı belirtildi. Ermeni cemaatinden Um İlyas, "Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık" dedi.

Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı

Telabyad, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
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