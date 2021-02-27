Ermeni meselesi ve Hocalı Katliamı Balıkesir'de anlatıldı - Son Dakika

Ermeni meselesi ve Hocalı Katliamı Balıkesir'de anlatıldı

27.02.2021 13:41
Ermeni meselesi ve Hocalı Katliamı Balıkesir'de anlatıldı, System.String[]

Balıkesir Ülkü Ocakları'nda Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nazım Murodov ile Kafkaslarda ve Anadolu'da Ermeni olaylarının tarihi gelişim seyri konuşuldu.

Balıkesir Ülkü Ocakları'nda Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nazım Murodov ile Kafkaslarda ve Anadolu'da Ermeni olaylarının tarihi gelişim seyri konuşuldu. Zoom üzerinde gerçekleştirilen toplantının moderatörü Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı oldu.

Zoom üzerinden yapılan toplantıya Azerbaycan, Kıbrıs, İzmir ve Balıkesir'den çok sayıda öğrenci, öğretim üyesi ve başka değişik kesimlerden dinleyici katıldı. Nazım Muradov, konuşmasına, ilk olarak Türkçü Gaspıralı İsmail Bey hakkında bilgi vererek başladı. Dr. Muradov konuşmasında Gaspıralı'nin Kırım'da yayımladığı Tercüman gazetesinden söz etti. Dilde, fikirde, işte birlik ilkesini anlattı. Ardından Türk birliği için çalışan Ayaz İshaki, Hüseyinzade Ali Bey, Akçuraoğlu Yusuf'u tanıttı.

Karabağ'da 1850'den önce hiçbir Ermeni yoktu"

Kafkaslarda Ermenilerin durumuna anlatmaya başlayan Dr. Murodov, 1850'den önce Karabağ'da hiçbir Ermeni'nin yaşamadığını vurguladı. Kafkas hanlıklarına dair kısa bilgiler verdi. Murodov, "Rusların 19. Yüzyılda Kafkas Türk hanlıklarını bir bir nasıl ortadan kaldırdığını ve oralara Ermenileri iskan ettiğini ve Ermeni meselesi olgusunun dünya diplomasi tarihine 93 Harbi sonrası Ayastefanos Anlaşması, daha sonra Berlin Anlaşmasıyla (1878) girdiğini belirtti. Bolşevik ve SSCB dönemlerinde Ermenilerin Karabağ'daki ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki varlıklarını" dedi.

Ermeniler Karabağ'da 40 bin kişiyi katletti

Dr. Murodov, SSCB'nin son sekreteri Gorbaçov'un Ermeniler lehine hangi kararları verdiğini ve 1990'li yıllarda Karabağ'daki durum, Bakü Katliamı ve nihayet Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nı anlatarak, sadece 1992'den günümüze kadar Ermenilerin 40 bin Türkü katlettiğini ve bunun bir soykırım olduğunu vurguladı. Bugünlerde Ermenistan'da gerçekleşen darbe teşebbüsünde Nikol Paşinyan'ın başarılı olmasının arzulandığını belirtti. Çünkü ötekilerin ellerinin Paşinyan'a göre çok daha fazla kanlı olduğunu kaydetti.

"Karabağ semalarında Türk SİHA'ları Ebabil kuşuydu"

Dr. Murodov, 8 Kasım 2021'de Şuşa'nin kurtulmasının önemini anlatarak, "Fakat bugün Barış Gücü adı altında Rus askerlerinin Azerbaycan topraklarında bulunması tehlikeli. Karabağ semalarında Türk SİHA'ları Ebabil kuşuydu. Eğer onlar olmasaydı, biz Karabağ zaferini kesinlikle kazanamazdık" dedi.

Dr. Murodov, Türk ordusun Karabağ'dan ve Kafkaslardan kesinlikle ayrılmaması gerektiğini vurguladı. Gelecekte Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'nın katılımıyla bir Türk Federasyonun kurulabileceğini söyledi.

Programın modaratörü Prof. Dr. Mustafa Özsarı da, Dr. Nazım Murodov'un konuşmasından çok istifade ettiğini, konuşmanın bağlamına hiç müdahale etmek istemediğini, Dr. Muradov çok dolu bir konuşma yaptığını belirtti. - BALIKESİR

Ermeni meselesi ve Hocalı Katliamı Balıkesir'de anlatıldı
Ermeni meselesi ve Hocalı Katliamı Balıkesir'de anlatıldı
Ermeni meselesi ve Hocalı Katliamı Balıkesir'de anlatıldı
Ermeni meselesi ve Hocalı Katliamı Balıkesir'de anlatıldı
Ermeni meselesi ve Hocalı Katliamı Balıkesir'de anlatıldı

Öğretim Üyesi, Balıkesir, Ermeni, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermeni meselesi ve Hocalı Katliamı Balıkesir'de anlatıldı - Son Dakika


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