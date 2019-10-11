Ermeni Patriği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Ermeni Patrikliği Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Kiliselerimizde yapılan ayinlerin hitamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve ordusu için her daim dua edilmektir. Tanrı esirgeyen kudretiyle yurdumuzu ve insanlarımızı felaketlerden korusun" dedi.



Fatih Kumkapanı'ndaki Ermeni Patrikhanesi'nde açıklamalarda bulunan Türkiye Ermeni Patrikliği Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini dile getirerek, "Türkiye Ermenileri Patriklik makamı barışın ve barış ortamında insanların müreffeh bir yaşam sürmelerinin önemini her zaman vurgulamıştır. Ortadoğu'da, yakın coğrafyamızda, özellikle Suriye'de süregelen savaş ve kaos ortamı hepimizi derinden üzmekte ve endişelendirmektedir. Maalesef barışın tesisi her zaman barışçıl yollarla olmamaktadır. Terörü sonlandırmak ve yurt sınırlarının güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz. Tanrı esirgeyen kudretiyle yurdumuzu ve insanlarımızı felaketlerden korusun" dedi.



"Her türlü teröre maruz kalan Suriye vatandaşları adil bir barışın en güzelini hak ediyorlar"



Maşalyan, "Kiliselerimizde yapılan ayinlerin hitamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve ordusu için her daim dua edilmektedir. Ordumuzun Suriye Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması ve asker evlatlarımızın başarıyla görevlerini ifa ederek esenlikle yurda geri dönmesi için her ayinde tekrarladığımız beka dualarımızı yineliyoruz. Rab, lider ve komutanlarımızı hikmet, şefkat ve sağduyu ruhuyla esinlesin. Her türlü baskıya, teröre, haksızlığa, işkence ve göçe maruz kalan Suriye halkları adil bir barışın en güzelini artık fazlasıyla hak ediyorlar. Onların da adalete, barışa ve güzel günlere olan inancını yitirmeden daha parlak bir geleceğe umutla bakabilmeleri için Yüce Tanrı'ya yalvarıyoruz. Hangi dil ya da ulustan olursa olsun Rab, kalıcı bir barış için çalışan tüm gerçek barışseverleri, diyalog ortamı oluşturanları ve barış elçilerini kutsasın ve soylu çabalarının daha bol ürün vermesi için onları bereketlesin" diye konuştu. - İSTANBUL