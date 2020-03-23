Ermeni Patrikhanesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Ermeni Patrikhanesi dezenfekte edildi
6 saat önce
Yeni tip korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla Ermeni Patrikhanesi, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Yeni tip korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla Ermeni Patrikhanesi, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Korona virüs salgını nedeniyle diğer ibadethaneler gibi geçici olarak kapatılan Ermeni Patrikhanesi, hijyen ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Yapılan dezenfekte çalışmasında Patrikhanenin içi ve dışı kapsamlı bir şekilde ilaçlandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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