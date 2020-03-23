Ermeni Patrikhanesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Ermeni Patrikhanesi dezenfekte edildi
6 saat önce
Ermeni Patrikhanesi dezenfekte edildi Yeni tip korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla Ermeni Patrikhanesi, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Ermeni Patrikhanesi dezenfekte edildi
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla Ermeni Patrikhanesi, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Korona virüs salgını nedeniyle diğer ibadethaneler gibi geçici olarak kapatılan Ermeni Patrikahanesi, hijyen ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Yapılan dezenfekte çalışmasında Patrikhanenin içi ve dışı kapsamlı bir şekilde ilaçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
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