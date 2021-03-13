Ermeni saldırılarında yaralanan Azerbaycanlı iki gazi ayağa kalkabilmek için Bursa'da tedavi görüyor - Son Dakika

Ermeni saldırılarında yaralanan Azerbaycanlı iki gazi ayağa kalkabilmek için Bursa'da tedavi görüyor

13.03.2021 11:13
Ermeni saldırılarında yaralanan Azerbaycanlı iki gazi ayağa kalkabilmek için Bursa'da tedavi görüyor, System.String[]

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için verdiği mücadelede gazi olan iki asker, yeniden yürüyebilmek için Bursa'da tedavi görüyor.

Azerbaycan'ın KarabağErmenistan işgalinden kurtarmak için verdiği mücadelede gazi olan iki asker, yeniden yürüyebilmek için Bursa'da tedavi görüyor.

Azerbaycan'daki ilk tedavilerinin ardından yaralı askerlere ve şehit ailelerine destek olmak için kurulan "YAŞAT Fonu" aracılığıyla Türkiye'ye getirilen iki gazinin tedavisi, Bursa'da özel bir hastanede sürüyor.

Ermeni saldırıları sırasında yaralanarak yürüme yetisini kaybeden iki asker, fizyoterapistlerce uygulanan egzersizler ve robotik tedavilerle yeniden ayağa kalacakları günü bekliyor.

Gazi Uzman Çavuş İrşan Hanaliyev (31), AA muhabirine, savaşın zor olduğunu ancak yine de zafere ulaştıklarını söyledi.

Yanında meydana gelen patlama sonrası omurgasından yaralandığını anlatan Hanaliyev, "Bomba patladı, sonrasında ayaklarımda hareket olmadığını hissettim. Ondan sonra anladım. Arkadaşlar yardımcı oldular, oradan çıkardılar beni hastaneye götürdüler. İlk tedavi orada yapıldı, sonra diğer hastaneye naklettiler. İkinci hastanede 4 aya yakın kaldım sonra buraya getirdiler." diye konuştu.

Doktorların tedavisi için zamana ihtiyacı olduğunu söylediğini aktaran Hanaliyev, "Çok şükür tedavim iyi gidiyor. Buraya yeni geldik. 4 ay kadar Azerbaycan'da tedavi gördüm. Geçen ayın 26'sında buraya getirdiler. Çok şükür iyi imkanlar sunuluyor, inşallah buradan yürüyerek giderim." dedi.

Hanaliyev, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Çok sağ olsunlar. Yardımları oldu manevi anlamda, her türlü sağ olsunlar. Türkiye zaten bizim kardeş ülkemiz. İki millet bir devlet." ifadesini kullandı.

"Burada kendimizi garip bulmuyoruz"

Cephede babası ve ağabeyiyle olduklarını anlatan Uzman Çavuş Röyal Kerimov (20) da bir operasyon sonrasında saldırıya geçtiklerini ancak sonrasında pusuya düştüklerini belirtti.

Önde kalan iki arkadaşını çıkardığını dile getiren Kerimov, "Döndüm ve belimin yanından vuruldum. Üzerimize giydiğimiz koruyucunun tam bağlama yerinde demir bulunmuyor. Tam boşluktan girdi, kurşun isabet ettiği anda bacaklarım sanki çözüldü. Yere düştüm, kelimeişehadet getirdim." dedi.

Kerimov, o saldırıda şehitler verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi sivilleri de vurdular. Gence kentine roket attılar. Biz daha da kızdık buna. Millet de sağ olsun arkamızda dağ gibi durdu. Sizin de kardeşliğinizi her zaman her yerde görüyoruz. Tarihte de bizim sizin kardeşliğiniz vurgulanıyor. Sağ olsun sizin Cumhurbaşkanınız, bizim Cumhurbaşkanımız çok iyi anlaşıyorlar. Her şey iyi, ben bundan çok memnunum ki böyle bir kardeş ülkemiz var."

Vurulduktan sonra bir hastanede ameliyat olduğunu sonrasında başka hastanelerde de tedavi gördüğünü aktaran Kerimov, "Konuşamıyordum, sesim falan çok kısık geliyordu. Sadece kafamı hareket ettirebiliyordum. Şükür Allah'a şimdi halimden gayet memnunum. Burada idmanlar falan çok güzel gidiyor. Günde 3 seans oluyor, çok memnunum. " diye konuştu.

Doktorların, tedavisinin çok uzun sürmeyeceğini söylediğini aktaran Kerimov, "Burada kendimizi garip bulmuyoruz. Sanki çoktan buradayız, sanki bu insanları ben çoktandır tanıyorum. Öyle bir ısınma var aramızda. Hepsi çok iyiler." dedi.

"Uzun süreçli bir program olacak"

Romatem Bursa Hastanesi Başhekimi ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır da savaş yaralanmalarının çok komplike ve karmaşık olduğuna dikkati çekti.

Her iki hastanın da aldığı yaralar sonrasında omuriliğinde hasar geliştiğini anlatan Küçükçakır, şöyle devam etti:

"Omurilikteki hasara bağlı her ikisinde de yürüme sıkıntısı ön planda. Dolayısıyla rehabilitasyon sürecimizi, nörolojik rehabilitasyon kapsamı altında hem birebir fizyoterapistlerle birlikte uyguladığımız kontrollü egzersizler hem de robotik tedavilerle başlatmış bulunmaktayız. Tedavilerinin yaklaşık üçüncü haftalarındayız. Nörolojik rehabilitasyon kısmı biraz kapsamlı ve uzun süreçli bir program olacak çünkü sinir dokularının toparlaması ve sinir hasarına bağlı gelişen, hastamızda oluşturduğu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması zaman alacaktır."

Küçükçakır, her şey yolunda gittiği taktirde hedefledikleri programın 6 ay devam edeceğini belirterek, "Hedefimiz hastalarımızın tekrar oturması, ayağa kaldırılması ve yürümesinin sağlanması. Bu anlamda hem egzersiz hem de robotik tedavilerden faydalanırken, ayağa kaldırma kısmında belki bir cihaz desteğine ihtiyaçları olacak. Bunların hepsinin gelişimine göre planlamasını yapıp takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Azerbaycan, Ermeni, Bursa, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermeni saldırılarında yaralanan Azerbaycanlı iki gazi ayağa kalkabilmek için Bursa'da tedavi görüyor - Son Dakika


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