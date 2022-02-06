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Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika

Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

06.02.2022 11:48
Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı grupların Terter ilindeki Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı grupların Terter ilindeki Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplar tarafından, yerel saatle 00.23'den 02.12'e kadar Terter'in Gapanlı köyü civarındaki Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere hiçbir sebep olmadan ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan askerleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ve Azerbaycan askerlerinden ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.

Saldırı sonucunda Gapanlı yerleşim bölgesindeki sivil bir binaya kurşun isabet ettiği belirtilen bakanlık açıklamasında, Ermeni silahlı grubunun üyelerinin alkolün etkisi altında ateş açtığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus barış gücü komutanlığı ve Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi'nin olayla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı. - BAKÜ

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Azerbaycan, Ermeni, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika


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