Ermeni silahlı grupları Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplarının, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarının yerel saatle 10.05'te Füzuli kentinin Yukarı Veyselli köyü civarında bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Olayla ilgili Azerbaycan askerleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı da aktarıldı. - BAKÜ