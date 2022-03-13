Ermeni silahlı grupları Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermeni silahlı grupları Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

13.03.2022 09:35
Ermeni silahlı grupları Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan'daki bölgelerde yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni silahlı gruplar tarafından dün yerel saatle 18.15'den bugün yerel saatle 02.20'ye kadar Hocavend ve Terter illeri yönünde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilerin aralıklarla ateş altına alındığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan askerleri tarafından Ermeni silahlı gruplara karşı gerekli önlemlerin alındığı, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu ve Azerbaycan ordusunun kayıp vermediği ifade edildi. - BAKÜ

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Son dakika haberleri | Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerdeki Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı Son dakika haberleri | Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerdeki Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Azerbaycan, Ermeni, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermeni silahlı grupları Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermeni silahlı grupları Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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