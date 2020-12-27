Ermeni siyasetçi Liparityan: Ermenistan Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeli - Son Dakika

Ermeni siyasetçi Liparityan: Ermenistan Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeli

27.12.2020 19:46
Ermeni siyasetçi Liparityan: Ermenistan Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeli, System.String[]

Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın siyasi danışmanı Zhirayar Liparityan, "Ermenistan, acilen Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerekir. Yoksa başka yerlere taşınacağımıza inanıyorum" dedi.

Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın siyasi danışmanı Zhirayar Liparityan, "Ermenistan, acilen Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerekir. Yoksa başka yerlere taşınacağımıza inanıyorum" dedi.

Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan'ın danışmanlarından, 1990'lı yıllarda Karabağ müzakerelerine katılan Zhirayar Liparityan, Dağlık Karabağ yenilgisi sonrası Erivan yönetimine tavsiyelerde bulundu. Liparityan Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleşmesi gerektiğini ifade ederek, "Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerekir. Yoksa çantaları toplayıp başka bir yere taşınmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

KOMŞULARI DÜŞMAN GÖRMEYEN HÜKÜMETE İHTİYAÇ VAR

Liparityan, Nikol Paşinyan hükümetini eleştirerek, Ermenistan'ın komşularını düşman olarak görmeyen bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Liparityan açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Ermenistan herkesle bağları normalleştirmeli, çünkü sonuçta bu güvenliği sağlıyor. Mevcut tutum devam ederse, nefret ve korku galip gelecektir. Bu iki ana duygu analiz edilmezse Ermenistan stratejisinin temeli olacak. Komşularla ilişkiler kurmak, Azerbaycan ve Türkiye ile doğrudan konuşmak, komşuları anlamayı öğrenmek, bir şeye neden 'hayır' cevabını verdiklerini anlamak gerekiyor. Bu, düşmanca tavır değil, komşunuzla iletişim kurduğunuza ve onun sorunlarını anladığınıza dair güven verecektir.


Ermeni siyasetçi Liparityan: Ermenistan Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeli

Ter Petrosyan, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ermeni siyasetçi Liparityan: Ermenistan Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeli - Son Dakika Dünya


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