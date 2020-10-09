Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki - Son Dakika

Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki

09.10.2020 13:18

Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki Otel satış temsilcisi Pınar Maden: "Türkiye otelciliğine yapılan bu saldırıyı onaylamıyor ve kınıyoruz" "Ermeni asıllı olduğunu düşündüğümüzü birkaç sosyal medya kullanıcısının asılsız ve gerçek dışı...

Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki

Otel satış temsilcisi Pınar Maden:

"Türkiye otelciliğine yapılan bu saldırıyı onaylamıyor ve kınıyoruz"

"Ermeni asıllı olduğunu düşündüğümüzü birkaç sosyal medya kullanıcısının asılsız ve gerçek dışı kötü yorumlarıyla karşılaştık"

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin sosyal medya sayfasında Ermeni asıllı kullanıcıların kötü ve asılsız değerlendirmede bulunması tepki çekti.

Turizm kenti Antalya'daki kent merkezindeki beş yıldızlı bazı otellerde tatil yapan, yada yapmayan Ermeni asıllı sosyal medya kullanıcıları, değerlendirme sitelerinde kötü ve karalayıcı yorumlar yaptıkları görüldü. Diğer kalan tüm turistler kaldıkları oteller için güzel yorumlar yaparken Ermeni turistler ise "Çok kirli bir otel", "Bir daha böyle bir otele gelmem", Ortam çok kötüydü" gibi asılsız yorumlarda bulunması turizmcilerin tepkisini çekti. Otelciler, kötü yorumlarda bulunan bazı Ermenilerin otellerde hiç konaklamadığını belirledi.

Otel satış temsilcisi Pınar Maden, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde görev yaptığını dile getirdi.

Otellerinin sosyal medya hesaplarında inceleme yapan Maden, " Hesapların değerlendirme ve yorum bölümünü kontrol ederken, daha önce tesisimizde hiç konaklamamış ve Ermeni asıllı olduğunu düşündüğümüzü birkaç sosyal medya kullanıcısının asılsız ve gerçek dışı kötü yorumlarıyla karşılaştım. Genel Müdürümüze konuyu ilettik. Bizler Türk turizmine hizmet eden bir tesisiz. Bu tarz ırkçı yaklaşımlar Türk turizmini ve otellerin marka imajını zedeleyemez. Türkiye otelciliğine yapılan bu saldırıyı onaylamıyor ve kınıyoruz." dedi.

Yorumlar içinde terörist ibaresinin dahi yer aldığını aktaran Pınar Maden, " Bunu asla kabul etmiyoruz. Servisimizi, odalarımızı beğenmedikleri yönünde yorumlar var. Ancak bu yorumu yapan insanların otelimizde hiç konaklamadıklarını görüyoruz. Türkiye olarak Azerbaycan'a destek olmamız birilerini rahatsız ettiğini tahmin ediyoruz. Sosyal medyanın görevlileri ile iletişime geçerek kullanıcıların engellenmesi yönünde çalışma başlatıldı. Yalan ve asılsız ithamların hepsinin karşısındayız."ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bu şekilde kötü ve asılsız yorumların Ermeni asıllı sosyal medya kullanıcıları tarafından b diğer 5 yıldızlı otellerin sosyal medya saylarına da değerlendirmeler yapıldığı görüldü.

Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki
Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki
Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki
Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki
Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki
Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki
Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki
Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki
Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki
Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki

Sosyal Medya, Konyaaltı, Antalya, Ermeni, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otellerine kötü ve asılsız yorumuna tepki - Son Dakika

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