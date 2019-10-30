Son Dakika Haberleri: "Ermeni soykırımı" iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor?
Son Dakika Dünya 'Ermeni soykırımı' iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor?

"Ermeni soykırımı" iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor?

1 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul ederken bugüne kadar 31 ülke Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıdı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin "Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Ankara'nın 1915 Olayları diye tanımladığı Osmanlı İmparatorluğu'undaki yüz binlerce Ermeni vatandaşın zorunlu göçe tabi tutulmasını "soykırım" olarak resmen kabul eden ülke sayısı ise 31.


"Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan ülkeler; Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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