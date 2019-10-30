"Ermeni soykırımı" iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor?

ABD Temsilciler Meclisi'nin "Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Ankara'nın 1915 Olayları diye tanımladığı Osmanlı İmparatorluğu'undaki yüz binlerce Ermeni vatandaşın zorunlu göçe tabi tutulmasını "soykırım" olarak resmen kabul eden ülke sayısı ise 31.



"Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan ülkeler; Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay.