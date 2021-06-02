Ermeni terör örgütünün 43 yıl önce Madrid'deki saldırısında şehit edilenler anıldı - Son Dakika

İspanya'nın başkenti Madrid'de, 43 yıl önce Ermeni terör örgütü JCAG'ın hain saldırısında şehit edilen Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'ın eşi Necla Kuneralp, ağabeyi emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve İspanyol Büyükelçilik şoförü Antonio Torres Olmedo için anma töreni düzenlendi.

Ermeni terör örgütü JCAG'ın, 2 Haziran 1978'de o dönemde Türkiye'nin Madrid Büyükelçilik binasının olduğu Monte Esquinza 48 numaralı sokakta çapraz ateş altına aldığı araçta şehit olan Büyükelçi Kuneralp'ın eşi Necla Kuneralp ve ağabeyi emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu'nun yanı sıra saldırıda hayatını kaybeden büyükelçilik şoförü Olmedo için terör saldırısının olduğu sokakta anma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, İspanyol senatör Gutierrez Limones, İspanya Dışişleri Bakanlığının Terörizm, Uyuşturucu ve Uluslararası Suç Örgütleri ile Mücadele departmanı Genel Müdür Yardımcısı Carlos Ruiz Gonzalez, Filistin ve Azerbaycan büyükelçileri, Portekiz, Katar ve Pakistan'ın Madrid büyükelçiliklerinde görev yapan diplomatlar, Polis Teşkilatı ve Jandarma temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Akçapar, burada yaptığı konuşmada, 43 yıl önce Ermeni terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve hem Türk hem de İspanyol kanının akmasına neden olan saldırının, İspanya'da yabancı bir diplomatik temsilciliğe karşı düzenlenen ilk terör saldırısı olduğunu belirtti.

"Terör bir insanlık suçudur." diyen Büyükelçi Akçapar, "Tarihi, nefret duyanın anlatısından dinlememeliyiz. Tarihin, nefreti daimi kılmak için bir enstrüman olarak kullanılmasına karşı durmalıyız. Zira, terörün amacı zaten budur. Bu nedenle siyasi amaçlarla bu konuda ahkam kesenlere sözüm var. Teröristlerin enstrümanına dönüşmeyin. Nefretin daim kılmasına yardım etmeyin." şeklinde konuştu.

Terörün acımasızlığını Türk halkı gibi İspanya halkının da yaşadığını vurgulayan Büyükelçi Akçapar, "Türk, İspanyol, Ermeni hepimiz ölüm karşısında aynıyız. Fikirlerini dayatmak için canice insanlığa ateş açan teröristleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

Büyükelçi Akçapar, Madrid'de Ermeni terörüne şehit olanların aziz hatırlarının yaşatılması maksadıyla, saldırının olduğu yere bir anıt yerleştirmeyi arzu ettiklerini söyleyerek, katılımcı diğer büyükelçilerle birlikte buraya çelenk bıraktı.