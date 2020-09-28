Ermeni topçu birlikleri Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni topçu birliklerinin vurulduğunu açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermeni topçu birliklerinin Ağdere istikametinde nokta atışıyla vurulduğu ve Ermenilerin ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı belirtildi.
Yetkililer saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:38 - Kaynak: İHA
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