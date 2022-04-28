Ermeni vahşetinin tanığı: "Kanlı köprü" - Son Dakika
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Ermeni vahşetinin tanığı: "Kanlı köprü"

28.04.2022 19:53

Ermeni vahşetinin tanığı: "Kanlı köprü" Mahalleliler askerlerin çocuk ve kadınların bu köprüden atıldığını anlatırken, soykırım iddialarına tepki gösterdi Ermeni katliamının en canlı örneklerinden birinin bulunduğu Kahramanmaraş'a bağlı Süleymanlı Mahallesi (Zeytun Ilıcası) sakinleri, "Kanlı...

Ermeni vahşetinin tanığı: "Kanlı köprü"

Mahalleliler askerlerin çocuk ve kadınların bu köprüden atıldığını anlatırken, soykırım iddialarına tepki gösterdi

KAHRAMANMARAŞ - Ermeni katliamının en canlı örneklerinden birinin bulunduğu Kahramanmaraş'a bağlı Süleymanlı Mahallesi (Zeytun Ilıcası) sakinleri, "Kanlı Köprü" denilen tarihi köprüden o dönem askerlerin, kadınların ve çocukların atıldığını anlattı, "Ermenilerin neler yaptığını hala biliyor ve unutmuyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in, 1915 olaylarının yıldönümünde yaptığı yazılı açıklamasında "Soykırım" ifadesini kullanması o dönem Ermeni nüfusunun yaşadığı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesinden tepki aldı.

O dönem dedesinden dinlediği Ermeni zulmünü anlatan 65 yaşındaki Mustafa Bir, "Burada Ermeniler soykırım yaparken, Kanlı Köprü dediğimiz köprüden kadınları, çocukları ve Türk askerlerini aşağı atarlarmış. Birde asker kayası dedikleri yer var, oradan da Türk askerlerini aşağı atarlarmış. Buranın Ermenileri çok azılıymış. İnsanlara bir sürü işkence yaparlarmış. Yaşlılarımızdan duyduklarımız bunlar. Biz Ermenilere katliam yapmadık, hakiki katliamı yapan Ermenilerdir" dedi.

Süleymanlı Mahallesi Muhtarı Süleyman Erdemir'de, "Kanlı köprüden ve asker kayası dediğimiz ve bazı çeşitli uçurum yerlerden, Ermeniler askerlerimizi katledip uçurumlardan aşağı atmışlardır. Avrupa Devletlerinin sözde 'Ermeni Soykırımını' kendi meclislerinden geçirmeleri nafiledir. Asıl soykırım, Zeytin Ilıcası bölgesinde Türklere yapılmıştır. Asıl zulmü gören bizlerdir. Sayısız şekilde askerlerimiz şehit olmuştur" şeklide konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Aydın'da Avrupa devletlerinin, Ermenilere esir olduğunu ifade ederek, "Yok Ermeni'yi katletmişler? Yok Osmanlı bütün bunları kırmış? Asmış, kesmiş? Kesinlikle bizde öyle bir şey yok. Fakat bütün her şeyi zulmü ve işkenceyi kendileri yaptığı şekilde, bizi de hala suçlu duruma getirmeye çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Ermeni vahşetinin tanığı: Kanlı köprü
Ermeni vahşetinin tanığı: Kanlı köprü
Ermeni vahşetinin tanığı: Kanlı köprü
Ermeni vahşetinin tanığı: Kanlı köprü

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Kahramanmaraş, Süleymanlı, Soykırım, Ermeni, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ermeni vahşetinin tanığı: 'Kanlı köprü' - Son Dakika


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