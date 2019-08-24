Son Dakika Haberleri: Ermeni Vakfı, Kozan'daki tarihi manastırın iadesi için dava açtı
Son Dakika Güncel Haber

Ermeni Vakfı, Kozan'daki tarihi manastırın iadesi için dava açtı

1 saat önce

Merkezi Lübnan'da bulunan Ermeni Vakfı tarafından Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi Kozan Kalesi eteklerinde bulunan Sis Manastırı'nın tapusunun kendilerine verilmesi için Kozan 2. Asliye Hukuk Mahkemesine tapu iptal ve tescil davası açıldı.

Ermeni Vakfı, Kozan'daki tarihi manastırın iadesi için dava açtı, System.String[]

Merkezi Lübnan'da bulunan Ermeni Vakfı tarafından Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi Kozan Kalesi eteklerinde bulunan Sis Manastırı'nın tapusunun kendilerine verilmesi için Kozan 2. Asliye Hukuk Mahkemesine tapu iptal ve tescil davası açıldı.


2 Haziran 1920 yılında Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun ardından bölgeyi terk eden Ermenilerin, bugün Adana'nın Kozan ilçesindeki atalarına ait olduğunu iddia ettikleri Kozan Kalesi eteklerinde bulunan tarihi Sis Manastırı'nı geri almak için Kozan 2. Asliye Hukuk Mahkemesine tapu iptal ve tescil davası açtıkları kaydedildi.


Geçmiş yıllarda yine tarihi manastırın Ermenilere iadesi için Kilikya Ermeni Katolikosluğu tarafından 28 Mayıs 2015 tarihinde önce Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na başvurulmuş, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun reddedilmesinin ardından buradan olumsuz yanıt alan Ermeniler davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüştü.


Ermeni Kilisesi'nin başlıca dört ruhani merkezlerinden biri olan Kilikya Ermeni Katolikosluğu, Adana'nın Kozan (Sis) ilçesinde bulunan manastır ve tarihi Sis Ermeni Katolikosluğu'nun bulunduğu arazinin iadesine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuşlardı.


Ermeni Vakfı avukatları tarafından aradan geçen uzun zaman diliminin ardından yeniden Kozan 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak tarihi manastırın tapu iptal ve tescili için dava açtıkları kaydedildi. - ADANA

Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP ilçe başkanı teknede çıkan yangında yaralandı
6 yılda 12 kilo veren oyuncu Büşra Pekin, iğne ipliğe döndü Erdoğan: Yusufeli Barajı 2021'de elektrik üretimine başlayacak Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 16:58:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ermeni Vakfı, Kozan'daki tarihi manastırın iadesi için dava açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]