Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu: "(1915 olayları) 100 yıldan uzun bir zaman önce iki halk arasında yaşanan bazı acı ve üzüntü verici...
23.04.2021 18:33
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu: "(1915 olayları) 100 yıldan uzun bir zaman önce iki halk arasında yaşanan bazı acı ve üzüntü verici hadiselerin siyasi mercilerce ele alınarak kullanılmasını tasvip etmiyoruz.
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu: "(1915 olayları) 100 yıldan uzun bir zaman önce iki halk arasında yaşanan bazı acı ve üzüntü verici hadiselerin siyasi mercilerce ele alınarak kullanılmasını tasvip etmiyoruz."
Ermeni, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu: '(1915 olayları) 100 yıldan uzun bir zaman önce iki halk arasında yaşanan bazı acı ve üzüntü verici... - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu Bakan Koca saat verip 'Açıklama yapacağım' dedi, vatandaşlar sürprizle karşılaştı 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste Kendi imkanlarıyla asansör düzeneği kuran yaşlı adam, halatın kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu