Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira katkıda... - Son Dakika

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Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira katkıda...
6 saat önce
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira katkıda bulunduklarını bildirdi.
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira katkıda bulunduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:34 Kaynak: AA
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