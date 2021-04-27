Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti - Son Dakika

Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti

27.04.2021 15:22

Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti Ermeni zulmünden bir aileden sadece 3 kardeş kurtulmuş Van'dan ABD Başkanının 'soykırım' yalanlarına tepki Ermeni çeteleri tarafından 80 akrabası yakılarak şehit edilen Efendi Özmuş (66), ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım'...

Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti

Ermeni zulmünden bir aileden sadece 3 kardeş kurtulmuş

Van'dan ABD Başkanının 'soykırım' yalanlarına tepki

VAN - Ermeni çeteleri tarafından 80 akrabası yakılarak şehit edilen Efendi Özmuş (66), ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasına tepki gösterdi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni çeteleri Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Hasbey Mahallesinde 80 kişilik aileyi değirmende topladıktan sonra yakarak şehit etmişti. Babası Muhyettin Özmuş tarafından anlattıklarını aktaran Efendi Özmuş, o gün babasının 3 kardeşiyle akraba ziyaretine gittikleri için katliamdan kurtulduğunu söyledi. Ermeni çetelerinin 1915 olaylarında çocuk, kadın ve yaşlı demeden tüm Müslümanları katlettiğini dile getiren Özmuş, babasının her zaman bu acıyla yaşadığını ifade etti.

Katliamların en büyük delili: Zeve Şehitliği

Van'da 1915'te Ermeniler tarafından katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına dikilen Zeve Şehitliği o günün en büyük delilleri arasında yer alıyor. Zeve Şehitliği ve mezarlığını ziyaret eden Efendi Özmuş, yaşananları İHA muhabirine anlattı.

"Ermeni çeteleri Müslüman evlerine gece baskın düzenlemişler"

Ermeni çeteleri tarafından ailesinden 80 kişinin bir değirmende yakılarak katledildiğini anlatan Özmuş, "80 kişilik ailemi köyün değirmeninde topladılar. Daha sonra değirmenin etrafına ot bıraktılar ve ateşe verdiler. Babam katliamdan sonra o değirmene gidip onlara Fatiha okuyordu. Bazı köylerde sadece birkaç ev Müslüman ailelerinden oluşurken, diğerler evlerde Ermeniler yaşardı. Ermeni çeteleri bu Müslüman evlerine gece baskın düzenler ve burada kadın, çocuk demeden herkesi katlederdiler" dedi.

"Bu topraklarda Ermenilerin katlettikleri insanlar var"

Bahçesaray ilçesinde yaşanan Ermeni katliamlarını da anlatan Özmuş, "Ermeni çeteleri Bahçesaray'daki kırmızı köprüde Müslümanların önünü kesmişler. 5-6 kişiyi sıraya dizip kurşun sıktıktan sonra suya atmışlar. Bu topraklarda Ermenilerin katlettikleri insanlar var. Onlar bizi katletti, biz onları katletmedik. Babamın ailesinden sadece 3 kardeş kurtulmuş. Onlar o tarihte akraba ziyareti için Bahçesaray'a gitmişler. Eğer o gün onlar da köyde olsaydı onları da yakacaktılar" diye konuştu.

"ABD Başkanı doğru söylemiyor"

Ermeni çetelerin Zeve bölgesini kuşattıklarını ve topladıkları Müslümanları burada katlettiklerini dile getiren Özmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeve Mezarlığında şimdilerde bile insan kemikleri çıkıyor. Şimdi bu toprakları kazsak Müslüman kemikleri çıkacak. ABD Başkanı buraya gelip bu toprağı kazsın. Çıkan kemikleri kendi gözleriyle görsün. ABD Başkanı doğru söylemiyor. Buradaki kemikleri de görseler yine de inkar edecekler."

(YLM-MSA-Y)

Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti
Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti
Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti
Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti
Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti
Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti
Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti
Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti
Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti
Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti
Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti
Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti
Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti

Ermeniler, Müslüman, Ermeni, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermeniler ailesinden 80 kişiyi yakarak katletti - Son Dakika


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