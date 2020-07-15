Ermeniler Azerbaycan'a destek veren Ukrayna'nın Büyükelçiliği'ne saldırdı - Son Dakika

Bu açıklamadan sonra Ukrayna'nın Erivan Büyükelçisi Ermenistan Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Açıklamada, "Ukrayna tarafı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınan sınırlarında egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde durumun siyasi olarak çözülmesini savunuyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırmasından sonra Ukrayna Dışişleri Bakanlığından 13 Temmuz'da yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Tovuz bölgesine yönelik yapılan topçu ateşleri sonucunda Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki artan gerilimden derin endişe duyduğu belirtilmiş, taraflara itidal çağrısı yapılmıştı.

Ardından Ukrayna'nın meşhur borş çorbasının bulunduğu tabakları büyükelçilik binasına fırlatan protestocular, Ukrayna ve Azerbaycan aleyhinde slogan attı.

Taşnak Partisi üyesi gençlik kollarına ait olduğu belirtilen grup, ellerinde Ukrayna karşıtı pankartlar taşıdı.

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup protesto düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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