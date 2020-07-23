Ermeniler Brüksel'de Azerbaycanlılara saldırdı - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplanan Ermeniler, taşlar ve kesici aletlerle Azerbaycanlılara saldırdı.

Azerbaycan'ın Brüksel Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı üzerine çıkan gerginliği bahane eden yüzlerce Ermeni, gösteri yapmak üzere dün Büyükelçilik önünde toplandı.

Bunun üzerine çok sayıda Azerbaycanlı da büyükelçilik binasına geldi.

Azerbaycanlılar burada "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Karabağ Azerbaycandır", "Ermeni işgaline son" gibi slogan attı.

Ermenilerin taş, sopa ve kesici aletlerle saldırmasının ardından 6 Azerbaycanlı vatandaş ile bir Azerbaycanlı gazeteci ve bazı Azerbaycanlı diplomatlar yaralandı.

Büyükelçilik binasına da zarar veren Ermeniler, bazı Azerbaycanlıların araçlarını tahrip etti ve büyükelçilik çalışanlarının yaşadığı binalara da saldırmaya kalkıştı.

Gerginlik üzerine Belçika polisi olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk etti. Polis su sıkarak Ermenileri büyükelçilik önünden uzaklaştırdı.

Azerbaycan'ın Brüksel Büyükelçiliği, Belçika Dışişleri Bakanlığından saldırganların cezalandırılmasını istedi.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri Tümgeneral Heşimov olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.