Son Dakika Haberleri: Ermeniler camide ayin yaptı
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Ermeniler camide ayin yaptı

1 saat önce

Kars'a gelen bir grup Ermeni, camide ayin yaptı.

Ermeniler camide ayin yaptı, System.String[]

Kars'a gelen bir grup Ermeni, camide ayin yaptı.


Son günlerde Kars'a yoğun bir şekilde gelen Ermeniler, Kümbet Camii'nde ayin yaptı. Keleiçi Mahallesi Kars Kalesi'nin güney eteğinde yer alan Havariler Kilisesi olarak Bagratlı Krallığı döneminde Kral Abbas tarafından MS 932-937 yılları arasında yaptırılan, daha sonra 1064 yılında Müslüman egemenliğine geçen yörede camiye dönüştürülerek cami olarak kullanılan Kümbet Camii'ne gelen Ermeniler, burada ayin yaptı. Ermenilerin ayin yaptığını gören vatandaşlar, ayini cep telefonlarıyla anbean kaydetti.


Son günlerde Kars'a çok fazla Ermeni'nin gelmesi dikkat çekerken, gündüz saatlerinde ellerini kollarını sallayarak Kümbet Camii'ne girerek ayin yapan Ermenilerin rahatlığı ise dikkat çekti. - KARS

Kümbet, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
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