Ermenilerden akıl almaz teknik, domuzlar için ormanı yaktılar - Son Dakika
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Ermenilerden akıl almaz teknik, domuzlar için ormanı yaktılar

12.04.2022 12:27
Ermenilerden akıl almaz teknik, domuzlar için ormanı yaktılar

Ermenistan, iddiaya göre, Türkiye sınırına yakın sazlık ve ormanlık alanda barınan domuzları kaçırmak için yangın çıkardı, domuzlar nehri geçerek Türkiye tarafına geçti.

Ermenistan, iddiaya göre, Türkiye sınırına yakın sazlık ve ormanlık alanda barınan domuzları kaçırmak için yangın çıkardı, domuzlar nehri geçerek Türkiye tarafına geçti.

Yangın, Tuzluca ilçesine bağlı Turabi Köyü-Ermenistan sınırında meydana geldi. İddiaya göre Ermenistan, Türkiye sınırına yakın kendi sınırları içinde bulunan sazlık ve ormanlık alanda barınan domuzları kaçırmak için yangın çıkardı. Kontrolden çıkan yangın Ermenistan tarafında bulunan ormanlık alanın çoğunu sardı. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangından kaçmak isteyen domuzlar, Aras Nehrini geçerek Türkiye sınırına geçti. Yangını izleyen ve kayda alan köylüler, Türkiye tarafına geçen domuzları da kaydetti. Köylüler geçen domuzlar için de tepki gösterdi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLMEDİ

Sazlık ve ormanlık alanda çıkan yangın büyümesine rağmen Ermenistan tarafından yangına bir müdahale gelmedi. Türkiye tarafından da bir yardım talep edilmediği öğrenildi.

(Sebahattin Yum/ İHA)

Ermenilerden akıl almaz teknik, domuzlar için ormanı yaktılar

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Ermenistan, Türkiye, Turabi, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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