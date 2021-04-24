Ermenilerin katlettiği Hakmehmet köyü şehitleri anıldı - Son Dakika

Ermenilerin katlettiği Hakmehmet köyü şehitleri anıldı

24.04.2021 16:09
Ermenilerin katlettiği Hakmehmet köyü şehitleri anıldı, System.String[]

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "Ermenilerin bu bölgede Türklere yaptığı katliamı Naziler bile yapmamıştır" dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "Ermenilerin bu bölgede Türklere yaptığı katliamı Naziler bile yapmamıştır" dedi.

Iğdır'ın Merkeze bağlı Hakmehmet köyünde 1919 yılında Ermenilerce katledilen şehitler anıldı. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından Hakmehmet köyüne yapılan ziyarette şehitler haftası nedeniyle Hakmehmet köyü şehitleri Kur'an-ı Kerim okunarak anıldı.

Köyde bulunan ve 1989 yılında yapılan kazı sonucunda ortaya çıkarılan toplu mezardan 51 köylünün ifadesine göre 83 kişinin cesedi çıkarılarak yapılan anıt mezarı ziyaret eden vatandaşlar burada Fatiha okuyarak dua ettiler. Anıt önünde yapılan tören saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "Sözde soykırım yalanları ile dünyayı kandıran Ermeniler, bugün yine yalanları ile dünyayı meşgul ediyor.Türk milletini suçluyor. Asıl katliamı yapan Ermeniler soykırıma uğrayan Türk milleti olmuştur. 1919 yıllarında Ermeni Çetecileri Taşnak ve Hınçak Komitecileri tarafından Gedikli, Hakmehmet ve Oba Köylerinde çoluk çocuk yaşlı genç demeden yüzlerce Müslüman Türk insanını hunharca katletmişlerdir. Bu toplu mezarlar Anadolu'nun birçok yerinde mevcuttur. Oysa bir tek Ermeni mezarına rastlanmamıştır. Bu da gösteriyor ki asıl soykırımı yapan Ermenilerdir. Gerçek Ermeni katliamına uğrayan Hakmehmet köyündeyiz. Bunun belgesi de buradadır. Ermeniler insanları tandır damına doldurup kuyulara atıp öldürmüşlerdir. Ermeniler katil bir millettir. Doğu Anadolu bölgesinde katliam yapmışlardır. 1919 yılında burada katliam yapan Ermenilerin torunları 1992 yılında Azerbaycan Hocalı'da aynı katliamı yapmışlardır. Ermenilerin yaptığı zulmü katliamı Almanya'da Naziler bile yapmamıştır. Hür dünyayı Amerika, Fransa, Almanya ve İtalya'yı Ermenilerin yalanlarına inanmamaya çağırıyoruz, gelsinler bu katliamı görsünler gerçek katil Ermenilerdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Ermenilerin Doğu Anadolu Bölgesinde yaptıkları katliam ortada olduğunu, Hakmehmet köyünde Ermenilerin katliamına maruz kalanların torunu olan Muhtarlar Derneği Başkanı Mikail Ud ise "Yıl 1919 Ermeni çeteleri silahsız masum olan Hakmehmet köyü halkını silah zoruyla bir gece toplayarak köyün meydanında bulunan 12 metreden su alınan kuyunun başına eli silah tutan erkekleri getiriyorlar. Birer birer hançerleyerek vurarak su kuyusuna atıyorlar. Şimdi dünyada yaygara koparıyorlar Türkler soykırım yaptı Ermenileri katletti diye. Aslında delilleri arşivleri bile yok, aslında bir yalan üzerine kurmuşlar bir senaryo onları devam ettiriyorlar. Avrupa'da diasporaları kuvvetli. Bizim Doğu Anadolu bölgesinde yaptıkları katliamlar bellidir. Iğdır'da Hakmehmet, Koçkıran, Oba, Gedikli, Kadıkışlak, Küllük'te yapılan katliamların delili ispatı var. Olayın canlı şahitleri daha düne kadar yaşıyorlardı. Canlı olarak görmüşlerdi. 1999 yılında su kuyusunu açarak Ermeni katliamını ispatladık. Dünya kamuoyunda sergiledik. Ermenilerin yaptığı katliamlar belli. Iğdır'da Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum ve Van'da yapılan katliamlar belli. Benim köyümde de 83 şehidim vardır. Şimdi katliam yapılan bizler, mağdur olan bizler, su yüzüne çıkmaya çalışan hain Ermeniler. Ermenilerin 1992 yılında Hocalı'da yaptıkları katliam belli. Onun bile altından kaçmaya çalışıyorlar. Ermeniler her zaman yaptıkları hainliği yapmışlardır. Benim köyümün bir neslini ortadan tarihten silmişlerdir. Ermeniler her zamanki Ermeniliğini yapmıştır. Hain her zaman haindir. Avrupa'nın destek vermesinin bizim için hiçbir anlamı yoktur. Amerika'nın almış olduğu bir karar var sözde soykırımı tanıyan tabi ki, Türkiye açısından alınan bu karar yok hükmündedir. Bizim açımızdan da bir yalan furyasıdır. Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Amerika, Ermenilerin doğuda, Azerbaycan'da yaptıkları katliamları bir gün olsun ağızlarına almış değillerdir. Alınan karar önemli değildir. Ne karar alırlarsa alsınlar bizim için yok hükmündedir. Türkiye eski Türkiye değildir. Güçlü bir Türkiye vardır. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur" şeklinde konuştu.

7 amcası Ermenilerce öldürülen 77 yaşındaki Peri Ud, "Ermeni askerleri halka haber gönderiyor ki gelin konuşalım anlaşalım. İnsanları burada topluyor sonrada silahsız insanları vurarak öldürüyor. 80 kişiyi bu su kuyusunun içine doldurup öldürdüler. 7 amcam burada öldü. Ermeniler insanlar kuyudan çıkmasın diye bir öküzü de vurup kuyuya atmıştır. 80 adamı öldürüp kuyuya attılar. ABD yanlış konuşuyor. Doğru konuşmuyor. Amerika ne yapıyorsa kalleşlik yapıyor. Ermeni düşmandır, kötüdür, ahlaksızdır, katildir kalleştir. Bize barış yapacağız dediler insanları topladılar. Kuyuya attılar. Benim babam kardeşlerine ağlaya ağlaya gözleri tutuldu öldü. Babam diyordu ki gözlerimin önünde kardeşlerimi öldürdüler" ifadelerini kullandı. - IĞDIR

Ermenilerin katlettiği Hakmehmet köyü şehitleri anıldı
Ermenilerin katlettiği Hakmehmet köyü şehitleri anıldı
Ermenilerin katlettiği Hakmehmet köyü şehitleri anıldı
Ermenilerin katlettiği Hakmehmet köyü şehitleri anıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermenilerin katlettiği Hakmehmet köyü şehitleri anıldı - Son Dakika


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