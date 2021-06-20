Ermenilerin Türkleri nasıl yaktığı o fırınlarda anlatılacak - Son Dakika

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Ermenilerin Türkleri yaktığı fırınlara eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu tarafından hazırlanacak mezalim yazısını asacaklarını söyledi.

Başkan Özgan, ilçeye gelen Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu ile Ermenilerin Türkleri yaktığı fırınlardan birine giderek açıklamalarda bulundu. Özgan, "Hemşerimiz Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ile birlikte Ermeniler tarafından mezalim yapılan fırınlardan birisinde incelemelerde bulunduk. Halaçoğlu'nun hazırlayacağı mezalim ile ilgili yazıyı, levha halinde fırının duvarına asacağız" dedi.

Prof. Dr. Halaçoğlu'da, Ermenilerin o dönem katliam ve zulüm yaptığını belirterek, Türklerin fırınlarda yakıldığını anlattı. Halaçoğlu, "Fransızlardan çok Ermeniler o zamanlarda büyük katliamlar yaptı, o dönemin tanıkları bunu aktarırdı. Savruk yolunda Uşak Öldü denilen bölgede 40 kişi öldürdüğü ve buna benzer bir çok katliam var. Bunun gibi bir çok katliam yapılmış. Sadece insanlarımız değil hayvanları ile birlikte Ermeniler tarafından katledilmiştir" dedi.