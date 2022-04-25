Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı - Son Dakika
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Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı

25.04.2022 14:26
Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı

Erzurum'un Alaca Mahallesinde Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor.

Erzurum'un Alaca Mahallesinde Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor. 1918 yılında Ermeni Taşnak çeteleri tarafından acımasızca katledilen 278 kişinin vahşice şehit edildiği Alaca Mahallesi sakinleri gözyaşları içerisinde o yılları anlattı.

Erzurum'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesinde tarihin en büyük katliamlarından 10 Mart 1918 yılında Ermeni çeteleri tarafından 278 kişi, acımasızca şehit edilip kadın ve çocukları ise bir ahıra doldurarak yakıldı. 104 yıldır dinmeyen bu acıyı Mahalle Muhtarı Veysel Özkaya, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermenilerin katliama uğradığını, Türklerin soykırım yaptığını söylemesi üzerine Alaca Mahallesinde Ermenilerin neler yaptığını gözleriyle görmeye davet etti.

"278 VATANDAŞIMIZI DİRİ DİRİ YAKMIŞLAR"

Ermeni çetelerinin katliamdan bir gün önce gelip köyde konakladığını belirten Alaca Köyü Muhtarı Veysel Özkaya, "Ermeni çeteleri 9 Mart akşamı köye geliyorlar, burada bir gün kaldıktan sonra soylarına yakışır bir şekilde 278 vatandaşımızı üç samanlık yerine doldurarak üzerlerine gaz yağı döküp hunharca katletmişlerdir. Burası İpekyolu'na da yakın. Çevresinin düz oluşu nedeniyle kendilerinin yapmış olduğu vur kaç taktiği ile bir katliamdır. Ben 59 yaşındayım bunu her mercide anlatmaya çalışıyoruz. Amerika Başkanı dün yaptığı açıklamada Ermenilere katliam düzenlenmiştir dedi. Biden'ı kınıyorum. İlk önce bizim acılarımızı dinlesin, bizim köyümüzde yapılan katliamı dinlesin. Müslümanız diye böyle yapıyorlar ama biz Müslümanlığımızdan gurur duyuyoruz. Ermeniler katliama uğramıştır diyor öyle bir şey yok, Ermeniler bütün köy halkını katletmiş cehennem olup gitmiştir. Burası yüzde 100 Türk köyüdür. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı üç yere samanlığa doldurarak üzerine gaz yağı döküp yakıyorlar. Kazılarda her şey belli zaten" diye konuştu.

(Özge Bozo - M. Ertuğrul Polat - İHA)

Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı
Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı
Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı
Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı
Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı - Son Dakika


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