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Ermenilerin yeni terör örgütü: Poga - Son Dakika

Ermenilerin yeni terör örgütü: Poga

08.08.2021 13:31
Ermenilerin yeni terör örgütü: Poga, System.String[]

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Ermenilerin yeni terör örgütünün Askeri Yurtsever Okulu (Poga) adı altında oluşturulan terör örgütü olduğunu söyledi.

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Ermenilerin yeni terör örgütünün Askeri Yurtsever Okulu (Poga) adı altında oluşturulan terör örgütü olduğunu söyledi.

ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, "Ermenistan, 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan ve 44 gün süren Karabağ savaşında çok ağır bir yenilgi alınca, tarihi alışkanlıklarından vaz geçmeyerek küresel güçlerin yönlendirmesi ve desteği yine kurtuluşu terör örgütlerinde aramaya başladı. Karabağ'ı ele geçirme hayaliyle, Askeri Yurtsever Okulu (Poga) adı altında oluşturulan bu terör örgütü, Mart ayından beri faaliyette. 29 Mart 2021'de derslerin başladığı sözde okul, çatısı altında farklı yaş gruplarından insanlar toplayıp askeri eğitim veriyor" dedi.

"Diaspora, ermeni asıllı iş adamları ve PKK'dan destek alıyorlar"

Poga terör örgütünün faaliyetlerinin radikal milliyetçiliğe ve Türk karşıtı propagandaya dayandığını ifade eden Eğilmez, "Hemen hemen her faaliyetinde Ermenilere savaş çağrısı yapıyor. "Türkler her zaman düşmandır", "Zayıf olmaya hakkımız yok", "Büyük bir güç olalım ve düşmeyeceğimizi tüm dünyaya kanıtlayalım", "Biz daha güçlü olmak ve bir halk ordusu olmak zorundayız" şeklindeki sloganlarla eleman devşiriyor. Terör örgütünün askeri eğitimlerine katılanlardan ücret talep edilmezken, üstüne bir de sosyal medyada örgütün propagandasını yapanlara 100 doların üzerinde para veriliyor. Silah ve diğer teçhizatla personel temini, seyahat masrafları, yeme içme masrafları derken örgütün ciddi bir fonlamaya ihtiyaç duyduğu aşikardır. Poga'nın finansman kaynaklarının başını Ermeni diasporasından aldığı destek çekerken, Amerika'nın Kaliforniya (California) eyaletinde sağlık sektöründe faaliyet gösteren Ermeni asıllı Amerikalı iş insanı Vrej Grigoryan'ın da örgütün önemli finans kaynaklarından olduğu biliniyor. Bunların yanında PKK ve asala terör örgütlerinden yoğun destek alan örgüt, Avrupa ve Orta Doğu'dan da militan devşiriyor" diye konuştu.

"Militanlarına ücretsiz terör eğitiminin yanında, parasal destek sağlıyorlar"

Terör örgütünün, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı çağrılarda, 18 ila 55 yaşları arasındaki tüm Ermenileri ve diğer ülke vatandaşlarını Türkiye ve Azerbaycan'a karşı çatışmaya davet ettiğini kaydeden Eğilmez, "Hatta Moskova'dan Erivan'a düzenlenecek doğrudan uçuşlar için bilet ücretlerinin doğrudan örgüt tarafından karşılanacağını beyan ediyor. Poga kuruluş amacını, Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermeni topraklarını işgal ettiği ve kalan Ermeni topraklarında gözü olduğunu ve tüm Ermenileri yok etmek istediklerini, bu şartlar altında ordunun arkasında sivil vatandaşların da bu sürece hazırlıklı olması gerektiği şeklinde açıklayarak militan devşirmeye çalışıyor. Emekli askerler tarafında verilen eğitimlerde, ateşli silah/bıçak kullanımı, eyp (el yapımı patlayıcı) yapımı, doğada kalma, bölge halkıyla iletişim, dövüş sanatları, ilk yardım ve zor koşullarda hayatı idame yöntemleri öğretiliyor. Terör örgütü özellikle de gençler üzerinde eğitimlerini yoğunlaştırmış durumda. Yılda 4 kez her mevsim koşulunda eğitimlerini veren bu terörist yapı, 90 günlük program dahilinde dağda pratik eğitim harici teorik eğitimler ile de faaliyetlerini sürdürüyor. Gelecekteki savaşlar için ordu yapısının yetersizliğinden yola çıkarak bu eğitimlerin arttırılması gerektiğini savunuyorlar. Yeni dönem terör kursuna 1 Ağustos'ta başlayan Poga, Ermeniler içinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Ermenistan'da radikal milliyetçi zihniyete sahip gençleri terör unsurları ile eğitmek, yakın gelecekte Ermenistan içerisinde de büyük sorunlara yol açacaktır. Bu terör eğitimi alan nesil, kendisi gibi düşünmeyen diğer Ermenileri düşman kabul edip, onlara karşı harekete geçecektir. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında, Türk devleti içerisinde faaliyet gösteren ermeni terör örgütleri, sadece Türkleri değil, kendilerini desteklemeyen Ermenileri de katletmişlerdir. Daha 5 yıl önce 2016 yılında, Erivan'da bir polis ekibine saldıran grubun üyeleri 2 Ermeni polisini öldürmüş, 3'ünü de yaralamıştır. Yakın geleceğin anneleri olan Ermeni kızlarının eğitimine çok önem veren Poga terör örgütünün bu konudaki amacı, anneleri aracılığı ile gelecek neslinde Türk düşmanı olarak yetişmesini sağlamaktır. Büyük Ermenistan bizimle başlar propagandası ile Azerbaycan ve Türkiye'ye ait bölgeleri kendi haritalarında göstermeleri ve 1915'de yaşanan olayları saptırarak eğitim verdikleri gençlere bir nefret unsuru olarak işlemeleri, Türk Devleti'ne karşı olan yeni tehdidi gözler önüne seriyor. Taşnak - Hınçak çetelerinden, Asala ve PKK terör örgütlerine kadar Türk kanı dökmek uğruna her şeyi yapmış olanların, hala hazır beklediklerini Poga ile bir kez daha görmüş oluyoruz. 19.yüzyılda başlayan ve yaklaşık bir asır süren Anadolu'da yaşanan Türk katliamları, yine ve Azerbaycan/Hocalı'da yaşanan soykırım ortadayken, sınırımızın diğer tarafında Türk nefreti ile büyüyen bu terörist yapılara karşı hem Türkiye hem de kardeş Azerbaycan dikkatli olmalıdır. Biz dernek olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, ülkemiz aleyhine yürütülen her türlü faaliyetin takipçisi olmaya, bu Türk-İslam düşmanlarına elimizden gelen tepkiyi göstermeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Ermenilerin yeni terör örgütü: Poga
Ermenilerin yeni terör örgütü: Poga
Ermenilerin yeni terör örgütü: Poga
Ermenilerin yeni terör örgütü: Poga

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği, Savaş Eğilmez, Savaş, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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