TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan 30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden bir devlettir" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan 30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden bir devlettir"

28.04.2021 16:17
TBMM Başkanı Şentop:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit oluşturan ve sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu kanaatindedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit oluşturan ve sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu kanaatindedir. Ermenistan 30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarında başta Karabağ olmak üzere, Karabağ'ın dışında da başka Azerbaycan topraklarında toprakların yüzde 20'sini işgal eden bir devlettir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, çevrim içi olarak Türkmenistan Meclisi tarafından düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güveni Güçlendirmede Parlamenterlerin Rolü Toplantısı"na katıldı. Şentop, yaptığı konuşmada 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan'ın dış politikadaki duruşu ve sahip olduğu 'daimi tarafsız ülke' statüsü ile barışın ve güvenin anavatanı olmayı hak ettiğini belirterek, "Tarafsızlık siyasetini dış politikasının temel prensibi olarak benimseyen Türkmenistan, akılcı ve kendinden emin tutumuyla bu duruşu aktif tarafsızlığa dönüştürerek gerek bölgesinde gerek uluslararası alandaki iş birliğine her daim katkı sağlamaktadır. Bilhassa içinde bulunduğumuz küresel salgın süreci uluslararası barışın tesisinin ve güven ortamı inşa etmenin ehemmiyetini bizlere somut biçimde hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Salgının derin sosyal, ekonomik, insani ve siyasi etkileri olduğunu ve gelecekte de neticelerinin hissedileceğini söyleyen Şentop, "Bir başka ifadeyle bu imtihan, insanlığın selametini etkileyen meselelerimizin ve bunlara yönelik çözümlerin müşterek olduğunu ispatlamıştır. Irk, renk, cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın bütün insanlık Covid-19 ve benzeri musibetlere karşı bir kader birliği içindedir. Uluslararası dayanışmanın belki de hiç olmadığı kadar elzem hale geldiği bu konjonktürde parlamenter diplomasi, bölgesel ve uluslararası istikrarın temininde önemli rol oynamaktadır. Parlamentolar olarak müşterek hedefimiz, ülkelerimizin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde ortak bir paydada birleşerek geleceğe yönelik işbirliği fırsatlarını geliştirmek olmalıdır. Parlamentolar bu süreçte insanlığın geleceğini tehdit etmeye devam eden terör, savaş, şiddet, göç, fakirlik ve kıtlık gibi küresel sorunlara da çareler üretmeye devam etmelidir. Halklarımızın bizden temel beklentisi budur" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin hiçbir zaman sadece kendi iç barışına, istikrarına ve refahına önem veren, bir başka ifadeyle 'pragmatizmi egoizmle harmanlayan' bir ülke olmadığına dikkat çeken Şentop, "Bizler, başta komşularımız olmak üzere bütün ülkelerin istikrarına ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyor, uluslararası barış ve güvenin güçlendirilmesi meselesine bu veçheden bakıyoruz. Türkiye olarak herkesin güvenliği için çalışmak, bütün insanlığı barış ve istikrar içinde yaşatmak için mücadeleye devam etmeye kararlıyız" diye konuştu.

Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin de Şentop, "Bir ülke aleyhine söyleyecek sözünüz varsa onun vereceği cevabı dinleyecek cesaretinizin de olması lazım. Bir siyaset adamına yakışan budur. Fransızların bir sözü vardır, 'Olması gerektiği yerde bulunmayanlar daima haksızdır'. Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit oluşturan ve sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu kanaatindedir. Ermenistan 30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarında başta Karabağ olmak üzere, Karabağ'ın dışında da başka Azerbaycan topraklarında toprakların yüzde 20'sini işgal eden bir devlettir. Ermenistan'ın işgalci olduğunu söyleyen kim? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin farklı zamanda dört farklı kararı ile Ermenistan, Azerbaycan topraklarında işgalci olarak nitelendirilmiştir. Kim söylüyor Ermenistan'ın işgalci olduğunu? Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı söylüyor. Dolayısıyla Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu uluslararası hukuka göre, uluslararası hukuku tesis eden kurumlara göre tespit edilmiş bir gerçektir. Ermenistan, Azerbaycan ile olan çatışmasında saldırgan durumundadır" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Ermenistan, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Ermenistan 30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden bir devlettir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor         
16:24
3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu         
15:45
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı         
14:34
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı         
13:11
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak         
12:07
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor         
10:03
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 16:46:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan 30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden bir devlettir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement