Ermenistan 6 sene esir tuttuğu 2 Azeri'yi iade etti - Son Dakika

Ermenistan 6 sene esir tuttuğu 2 Azeri'yi iade etti

14.12.2020 18:24
Ermenistan 6 sene esir tuttuğu 2 Azeri'yi iade etti, System.String[]

Ermenistan, 6 senedir esir tuttuğu Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev'ı Azerbaycan'a iade etti.

Ermenistan, 6 senedir esir tuttuğu Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev'ı Azerbaycan'a iade etti.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, aralarında 2014 yılında esir alınan Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev'in de olduğu Azerbaycanlı esirlerin bugün öğle saatlerinde Bakü'ye getirildiği bildirildi. Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev, 2014 yılında Kelbecer'de ailelerinin mezarlarını ziyarete giderken Ermenistan askerleri tarafından esir alınmıştı. - BAKÜ

Azerbaycan, Ermenistan, Bakü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermenistan 6 sene esir tuttuğu 2 Azeri'yi iade etti - Son Dakika


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