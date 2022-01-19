Ermenistan'a 2 Şubat'ta, Erbil'e 24 Ocak'ta karşılıklı uçuşlar başlıyor - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ermenistan'a 2 Şubat'ta, Erbil'e ise 24 Ocak'ta uçuşların başlayacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiği ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiğine dikkat çekildi. Alınan tedbirler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılar sonrasında havacılık sektörünün toparlanmaya başladığı kaydedilen açıklamada, uçuş ağının da genişlediği ifade edildi. Bu kapsamda Ermenistan'a 2 Şubat'ta, Erbil'e ise 24 Ocak'ta uçuşların başlayacağı duyuruldu.