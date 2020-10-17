Son dakika haberleri... Ermenistan'a ait asker ve teçhizatlar nokta atışı ile etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ermenistan'a ait asker ve teçhizatlar nokta atışı ile etkisiz hale getirildi
17.10.2020 15:21
Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayıda askeri ve askeri aracı nokta atışı ile etkisiz hale getirdi.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayıda askeri ve askeri aracı nokta atışı ile etkisiz hale getirdi.
Ermenistan'ın Gence'de sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan da Ermenistan'a karşı saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mevzileri, askeri araçları vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Ermenistan ordusunun büyük hasar aldığı anlaşılıyor. Görüntülerde, Ermenistan askeri, Azerbaycan'ın nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.
-İHA-
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