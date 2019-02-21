Ermenistan'a Ait İha Azerbaycan Askerleri Tarafından Düşürüldü
1 saat önce
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Azerbaycan
ordusu, Ermenistan
'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğlen saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Ağdam bölgesinde Ermenistan'a ait "X-55" tipli İHA'nın Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yaptığı belirlendi. Açıklamada, hava araçlarının Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü kaydedildi. - BAKÜ
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:56 Kaynak: İHA
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