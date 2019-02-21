Son Dakika Haberleri: Ermenistan'a Ait İha Azerbaycan Askerleri Tarafından Düşürüldü

Ermenistan'a Ait İha Azerbaycan Askerleri Tarafından Düşürüldü

1 saat önce

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Ermenistan'a Ait İha Azerbaycan Askerleri Tarafından Düşürüldü, System.String[]
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğlen saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Ağdam bölgesinde Ermenistan'a ait "X-55" tipli İHA'nın Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yaptığı belirlendi. Açıklamada, hava araçlarının Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü kaydedildi. - BAKÜ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:56 Kaynak: İHA

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