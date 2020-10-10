- Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemi imha edildi - Son Dakika

- Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemi imha edildi
10.10.2020 19:29
- Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemi imha edildi Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.
- Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemi imha edildi
BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.
Azerbaycan, 27 Eylül'de Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı pozisyonunda bulunan Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemlerinin yok edildiği duyuruldu. Bakanlık, imha edilen füze sistemlerine ait görüntüleri paylaştı.
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