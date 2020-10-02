Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı - Son Dakika

Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı

Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları olan Dağlık Karabağ'ı geri alma harekatı karşısında Ermenistan'ın yanında yer alan ve yardım gönderen İran, ülkede yaşayan 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef almasının ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda ağır yenilgiler alan Ermeni güçlerine İran'dan destek geldi. İran'ın Ermenistan'a gönderdiği silah, mühimmat ve gıda yardımı Güney Azerbaycan'da yaşayan Türkleri kızdırdı. İran görüntüleri yalanlasa da yarım konvoylarını görüntüleyen Güney Azerbaycanlılar, İran yönetimine karşı protesto gösterileri başladı.

İran sınırları içinde yer alan Güney Azerbaycan başkenti olarak biline Tebriz'de, halk sokağa döküldü. Güney Azerbaycanlı aktivistlerin çağrısı üzerine Tebriz, Erdebil, Urmu, Sulduz ve Zencan sokaklarında, "Karabağ bizimdir bizim olacak, Nurduz Gümrüğü Kapatılsın, İleri, İleri Azerbaycan askeri" sloganları atıldı.

İRAN'DA GÜNEY AZERBAYCAN'DAKİ TÜRKLER AYAĞA KALKTI

Tebriz'deki eylemlerden yayımlanan videolarda, halkın pazar meydanına doğru yürüdüğü görülüyor. Sosyal medya ve Güney Azerbaycan halkının geçen haftadan beri İran hakimiyeti üzerindeki baskısından dolayı şu ana kadar Tebriz'de, polis ve silahlı güçlerin ağır müdahalesi tespit edilmedi. Ancak edinilen son bilgilere göre, İran polisinin bazı bölgelerde pompalı tüfek ve gazla protestocuları dağıtmaya çalıştı.

Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı
İran'ın Ermenistan'a yardımı böyle görüntülenmişti

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA 12 AKTİVİSİN TUTUKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İran'da Türklerin yoğun olduğu Erdebil kentinde Azerbaycan'a destek için önceki gün düzenlenen gösteri sırasında gözaltına alınan 12 kişinin tutuklandığı iddia edildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (HRANA) haberine göre, gözaltına alınan aktivistler, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hakaret, kamu düzenini bozmak ve izinsiz gösteriler organize ederek ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede tutuklama kararı verilen Asgar Ekberzade, Mücteba Pervin, Murteza Pervin, Mustafa Pervin, Mehdi Huşmend, Muhammed Culani, Perviz Siyabi, Seccad Culani, Hüseyin Balahani, Behmen Hayrcu, Hamid Haydari Baris ve Sobhan Bahşi adlı kişilerin Erdebil Cezaevi'ne gönderildikleri öne sürüldü.

Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı

GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Öte yandan, başkent Tahran ile Türklerin yoğun olduğu Tebriz, Erdebil ve Urumiye kentlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak ve Azerbaycan'a destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Başkent Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'na çıkan caddelerde bir araya gelen göstericiler, Azerbaycan'a destek sloganları atarak Ermenistan bayrağı yaktı.

İRAN'DAKİ AZERBAYCAN TÜRKÜ NUFÜSU

Dünya Bankası Ülke Profilleri veri tabanına göre 81,8 milyonluk İran nüfusununyüzde 42'sini Türkler oluşturmakta, bu oran da yaklaşık 25 milyonluk bir Türk nüfusuna denk geliyor.

Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı

Azerbaycan, Ermenistan, Türk, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 00:59

Son Dakika Dünya Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı - Son Dakika Dünya

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