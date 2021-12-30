Ermenistan askerleri, Ağdam'da Azerbaycanlı bir çalışana ateş açarak yaraladı - Son Dakika

Azerbaycan Başsavcılığı, Karabağ'ın Ağdam ili sınırları içinde görev yapan bir telekomünikasyon şirketinin çalışanına, Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Azerbaycan'da, Ermenistan askerlerinin şiddet yanlısı davranışları devam ediyor. Dün de bir telekomünikasyon şirketi çalışanına Ermenistan askerleri tarafından ateş edildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 29 Aralık günü saat 16.00 (TSİ 15.09) sıralarında Anar Rehimli isimli telekomünikasyon çalışanının, Ağdam'ın "Yedi Tepe" adlı bölgesinde Ermenistan askerleri tarafından ateş edilmesi üzerine yaralandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ceza Kanunu'nun ateşli silahlarla terör eylemi; öldürmeye teşebbüs; terör veya haydutluk bağlantılı cinayete teşebbüs; organize bir grup tarafından ateşli silahların, patlayıcıların yasadışı edinimi, devri, satışı, bulundurulması ve taşınması maddelerince Ermenistan askerlerine dava açıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı. - BAKÜ