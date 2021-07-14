Son dakika... Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika

Ermenistan askerlerinin ateşkes ihlali yaparak Şuşa şehri civarında bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 13 Temmuz'da yerel saatle 21.34 ve 21.45'de Şuşa şehri civarındaki Azerbaycan mevzilerine, Rus Barış Gücü'nün yerleştiği bölgede bulunan Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanın olmadığı belirtildi.

(Kamil Nadirli/İHA)