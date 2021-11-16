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Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine saldırdı: 2 asker yaralandı - Son Dakika

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine saldırdı: 2 asker yaralandı

16.11.2021 13:17
Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine saldırdı: 2 asker yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin sınırdaki provokasyonlarının devam ettiğini ve Azerbaycan mevzilerine saldırmaları sonucunda 2 Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin sınırdaki provokasyonlarının devam ettiğini ve Azerbaycan mevzilerine saldırmaları sonucunda 2 Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni askerlerinin Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Laçın ve Kelbecer istikametindeki tepeleri ele geçirmek ve askeri üstünlük kazanarak daha elverişli mevziler elde etmek için 16 Kasım günü yerel saatle 11.00'da Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ani bir saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Başarkeçer ve Karakilise illerindeki sınır mevzilerinde asker, askeri araç ve teçhizatlarını arttıran Ermenistan birlikleri, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Laçın bölgelerindeki mevzilerine saldırdı. Ermenistan birlikleri Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli kalibreli silahlar ve havan toplarından ateş açarak zarar verdi. Sonuç olarak, ilk belirlemelere göre 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılara ilk müdahalede bulunuldu ve hayati tehlikeleri bulunmuyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Ermeni silahlı kuvvetlerinin muharebe faaliyetini engellemek için Kelbecer ve Laçın yönünde Azerbaycan askeri birlikleri tarafından operasyon düzenlendiği ve Ermeni birliklerine ve askeri araçlarına hasar verdiği kaydedildi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda Ermeni askerlerinin silahsızlandırılarak gözaltına alındığı ve çok sayıda silah ve mühimmatın ganimet olarak ele geçirildiği ifade edildi. Bakanlık, Erivan yönetiminin bir başka provokasyon girişiminin daha başarısız olduğunu belirtti. - BAKÜ

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine saldırdı: 2 asker yaralandı

Ermenistan, Azerbaycan, Ermeni, Asker, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine saldırdı: 2 asker yaralandı - Son Dakika


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