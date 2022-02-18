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Son dakika haberi: Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Son dakika haberi: Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

18.02.2022 23:50
Son dakika haberi: Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin, Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin, Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Tovuzkale ilinin Güleli yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin, bugün yerel saatle 22.30'dan itibaren, Tovuz illinin Muncuglu yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine belli bir sebep olmadan ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından misilleme ateşi açıldığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralananın olmadığı kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

(Kamil Nadirli/ İHA)

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Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika


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