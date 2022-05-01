Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

01.05.2022 10:31
Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında bulunan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.55'te Ermenistan'ın Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Zeylik yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

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Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika


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