Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan- Ermenistan sınırında Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 Temmuz gece saatlerinde Ermenistan'ın Basarkeçer ilinin Zerkend yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Demirçidam yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi.
Açıklamada, karşı tarafı susturmak için Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. - BAKÜ
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