Son dakika haberleri: Ermenistan askerleri Gubadlı yönünde mevzilerini bırakarak kaçtı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ermenistan askerleri Gubadlı yönünde mevzilerini bırakarak kaçtı
06.11.2020 13:45
Son dakika haberi... Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin Gubadlı yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtığını açıkladı.
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin Gubadlı yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtığını açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı- Laçin yönündeki çatışmalarda Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin Azerbaycan ordusunun saldırılarına direnemeyerek mevzilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı. Ayrıca açıklamada, Ermenistan'dan getirilen ve savunma bölgesine yerleştirilen 556. ve 522. motorlu piyade alayları birliklerinin hazırlıksız, deneyimsiz ve disiplinsiz olması nedeniyle kendilerine verilen görevleri gerçekleştirmediği belirtildi.
(Kamil Nadirli - Aykut Zor/İHA)
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