Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Azerbaycan- Ermenistan sınırında yer alan Başarkeçer ilindeki Ermenistan askerleri, Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.50 civarında Ermenistan'ın Basarkeçer ilinin Yukarı Sorca yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - KELBEÇER